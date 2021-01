Vojna napoved Trumpovi fosilni dediščini

V nadaljevnaju preberite:

Prve Bidnove poteze, povezane s podnebno krizo, na prvo žogo zvenijo obetavno, toda dekreti in retorika sami po sebi ne bodo spremenili ničesar. Tako kot sam po sebi ne more spremeniti ničesar niti pariški podnebni sporazum, ki je decembra praznoval peto obletnico, o njegovih realnih učinkih pa je skoraj nemogoče razpravljati – tako borni, bolje rečeno, nemočni so v boju proti podnebnim spremembam, neposredni posledici človekovega pohlepa, napuha in nenasitnosti na vseh ravneh.