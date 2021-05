Vojni za vodo in Nil se bo težko izogniti

Gradnja velikega renesančnega­ jezu je bila pred časom glavno­ geostrateško in varnostno vprašanje afriškega roga in dela severne Afrike. Voda, nafta 21. stoletja, je že – in še kako bo! – gonilo večine sodobnih konfliktov. Po nedavnem propadlem poskusu pogajanj v Kinšasi – pod patronatom Afriške unije – sta Etiopija in Egipt (skupaj s Sudanom) skoraj na bojni nogi. Mednarodna skupnost na čelu z Združenimi narodi, katerih pogajalsko vlogo Etiopija vztrajno zavrača, se mora nujno odzvati takoj in usklajeno. Drugače bo velika tragedija neizogibna.