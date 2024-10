Volite Kamalo Harris – in nikomur ne povejte

»Sem konservativka in vem, da je najbolj konservativno od vseh konservativnih načel biti zvest ustavi. V tej tekmi morate izbrati med nekom, ki je bil zvest ustavi in ji bo še naprej, in Donaldom Trumpom, ki smo ga gledali, kaj je naredil po zadnjih volitvah 6. januarja,« je dejala pravnica, nekdanja republikanska kongresnica in glasna Trumpova nasprotnica iz Wyominga Liz Cheney. Na predvolilnih dogodkih demokratske predsedniške kandidatke skuša republikanskim privržencem dopovedati, da lahko glasujejo za Kamalo Harris in to – zadržijo zase.

»Rada bi samo spomnila, če ste zaskrbljeni, lahko glasujete po svoji vesti in tega nikomur ne poveste. Na milijone republikancev bo to storilo 5. novembra,« je dejala Liz Cheney in opozorila, da se nekateri volivci bojijo povračilnih ukrepov, celo nasilja, če bi glasovali proti Trumpu.

Most do milijona republikanskih žensk

S Kamalo Harris se je v minulih dneh podala v tri za volitve ključne zvezne države, Pensilvanijo, Michigan in Wisconsin, da bi skupaj nagovorili neodločene. Cheneyjeva bi tako po poročanju CNN lahko postala most do milijonov republikanskih žensk iz predmestij polariziranih držav, ki morda odločno nasprotujejo splavu, vendar ne podpirajo politike, ki bi lahko ogrozila njihovo zdravje.

FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Po anketi New York Timesa bi za Harrisovo utegnilo glasovati devet odstotkov republikancev, za Trumpa le trije odstotki demokratov. Aktualna ameriška podpredsednica v tekmi z nekdanjim predsednikom Trumpom uspešneje nagovarja ženske.

Cheneyjeva, od marca lani profesorica na centru za politične študije virginijske univerze, je bila med letoma 2017 in 2023 republikanska zvezna kongresnica Wyominga, med letoma 2019 in 2021 je zasedala tretji najvišji strankarski položaj v predstavniškem domu. Bila je podpredsednica kongresnega odbora, ki je preiskoval napad na Kapitol 6. januarja 2021 in sklenil, da je Trump igral glavno vlogo pri spodbujanju vdora v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega naslednika Joeja Bidna. Zaradi napada na Kapitol in Trumpove vloge pri tem je obsodila tudi svojo stranko, rekoč: »Prišel bo dan, ko predsednika Trumpa ne bo več, vaša sramota pa bo ostala!«.

Kot predsednica republikanske konference predstavniškega doma je bila odstavljena, leta 2022 je izgubila na volitvah v kongres proti Harriet Hageman, ki je uživala Trumpovo podporo. A v tisti tekmi za glasove je prav tako izjavila: »Če moram izbirati med ohranitvijo sedeža v predstavniškem domu in zaščito ustave oziroma tega, da Američani vedo resnico o Trumpu, bom vsak dan znova izbrala ustavo in resnico.« Mama petih otrok med volivci slovi kot branilka najbolj temeljnih ameriških načel, za »svoj dosledni in pogumni glas v obrambo demokracije« je predlani prejela prestižno nagrado predsedniške knjižnice Johna F. Kennedyja.

Še vedno proti splavu

Prepričana je, da se ZDA spoprijemajo z nevzdržnimi razmerami. Četudi je bila kot zakonodajalka odločno proti splavu – temu prepričanju se še vedno ni odrekla – in je bila predlani za razveljavitev prelomne sodbe Roe proti Wade, ki je uzakonila pravico žensk do splava, zdaj opozarja, da ženske po tej odločitvi vrhovnega sodišča ne dobijo več ustreznega reproduktivnega zdravstvenega varstva. Globoko jo pretresajo primeri žensk, ki so umrle, ker niso dobile ustrezne zdravstvene pomoči, tudi nujne prekinitve nosečnosti ne, čeprav je bilo ogroženo njihovo življenje, saj pristojne skrbi, da bi bili za takšno pomoč kazensko odgovorni. Dejala je tudi, da je izbira med Harrisovo in Trumpom glede zunanje politike »popolnoma jasna«, Trumpa pa označila za »popolnoma nestabilnega«.

Dick Cheney je bil v administracijah obeh Bushev. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Trump do dvojice Harris – Cheney seveda ni imun in se je takoj lotil diskreditacije tako Cheneyjeve kot njenega očeta Dicka Cheneyja, podpredsednika v administraciji Georgea Busha in obrambnega ministra Busha starejšega. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da je Dick Cheney nepomemben član republikanske stranke, skupaj s svojo hčerjo.