Volitve med epidemijo tudi drugod po Evropi

Bati se volitev pomeni bati se demokracije. Eno je imeti stališče in glasovati po svoje, drugo pa priznati pestrost in glasove vseh Portugalcev, je v nedeljo, potem ko je oddal glas na predčasnih parlamentarnih volitvah, za domače medije izjavil portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa. Časi so zahtevni, tudi politika v Lizboni ima po besedah konservativnega voditelja pred seboj težko nalogo: poskrbeti za postpandemsko družbeno in gospodarsko okrevanje ter pametno porabiti evropski denar. Zato je bilo v nedeljo pomembno, da je, kljub močno razširjenemu omikronu, na volišča prišlo čim več volilnih upravičencev.