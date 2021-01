Volitve v Kazahstanu v pričakovanju zmage stranke Nazarbajeva

Aretacija protestnika na shodu, ki ga je danes organizirala opozicija. FOTO: Pavel Mikheyev/Reuters

Volivci v Kazahstanu so danes izbirali poslance. Na volitvah, ki so potekale po tem, ko je leta 2019 aktualni predsednikprevzel predsedniško funkcijo od dolgoletnega voditelja, naj bi po pričakovanjih prepričljivo zmagala vladna stranka Nur Otan. Na volitvah – prvih parlamentarnih pod novim predsednikom in prvih rednih po letu 2004, do katerih ni prišlo zaradi predčasne razpustitve madžilisa – niso sodelovali predstavniki opozicijske Nacionalne socialdemokratske stranke.Okoli 11,9 milijona volilnih upravičencev voli poslance 107-članskega madžilisa, spodnjega doma parlamenta. Za njihove glasove se poteguje pet strank s 312 kandidati, ki so jim dovolili udeležbo na volitvah, med kandidati je po podatkih Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) 90 žensk. Po navedbah opazovalcev ODIHR v državi pred volitvami ni bilo odmevnih predvolilnih aktivnosti niti plakatov, vseeno pa so bili vidnejši kandidati stranke Nur Otan.Pričakovati je, da bo vladajoča stranka Nur Otan, ki jo vodi 80-letni nekdanji dolgoletni predsednik, prepričljivo zmagala. Stranka je pred volitvami obljubljala izboljšanje javnih storitev in odpiranje novih delovnih mest. V minulih tednih so aretirali na desetine aktivistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Več sto aktivistov je bilo aretiranih tudi med protesti, ki so potekali po izvolitvi Tokajeva za predsednika junija 2019.Na današnjih volitvah ponovno kandidira tudi Nazarbajeva hčerka, ki so jo lani spomladi odstavili s položaja predsednice zgornjega doma parlamenta. Do takrat je veljala za najvplivnejšo žensko v državi.