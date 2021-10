Volitve v senci nasilja in megli solzivca

V nadaljevanju preberite:

Kosovo, ki ima več volivcev kot prebivalcev, danes voli občinske svete in župane. Bolj ali manj nasilni incidenti se v zadnjem mesecu kar vrstijo. Bojevita retorika je enako trda tako med Albanci kot Srbi, omembe velike Albanije, ki so vse pogostejše in prihajajo tudi iz Tirane, pa ne prispevajo k umiritvi težav. Postavlja se vprašanje, kako legitimne so lahko volitve v tako nasilnem okolju.