Volivci bodo Johnsonovi vladi izstavili račun

Razmerja sil se v britanski politiki tradicionalno spreminjajo počasi. Izidi jutrišnjih lokalnih volitev v Angliji, Walesu in na Škotskem bi lahko še utrdili prepričanje, da se dvanajstletna vladavina torijcev pod težo škandalov in ne ravno bleščečih rezultatov zlagoma, a nezadržno bliža koncu. Še veliko več je na kocki na Severnem Irskem, kjer bodo volivci istega dne izbirali nov regionalni parlament in kjer bi lahko prvič slavila stranka, ki odločno zagovarja združitev obeh Irsk.