Volivci nagradili konservativce, ki so podprli istospolne zveze

Mineva štiri leta, odkar je tretja vlada kanclerke Angele Merkel sprejela zakon o porokah istospolno usmerjenih. Takoj po njegovi uveljavitvi so se poročili številni znani pari. Med njimi, denimo, tudi aktualni minister za zdravje Jens Spahn iz vrst CDU. Toda liberalizacija porok je imela tudi druge učinke. Raziskovalci inštituta za ekonomske raziskave Ifo so ugotovili, da so volivci nagradili konservativne poslance, ki so podprli istospolne zakonske zveze.