Ločiti moramo prevladujoč vpliv plina na ceno elektrike

10:10 Prepričana je, da je napočil čas za evropsko konvencijo, ki bi se ukvarjala s spremembami pogodb. »Spremeniti moramo način, kako delamo stvari in kako odločamo o njih,« je dejala. Med državami članicami sicer ni veliko volje, da bi šli v zapleten in politično kočljiv proces spreminjanja pogodb. Ursula von der Leyen je končala svoj govor, razpravo pa so začeli evropski poslanci.

9:58 Evropska komisija bo vztrajala pri spoštovanju vladavine prava in zaščitila proračun EU z mehanizmom pogojevanja. Intenzivneje naj bi se lotili tudi boja proti korupciji. »Če želimo biti verodostojni, ko zahtevamo od držav kandidatk, da okrepijo svoje demokracije, moramo izkoreniniti korupcijo doma,« je dejala. Zato bodo prihodnje leto predlagali nov zakonodajni okvir za boj proti korupciji.

9:54 »Želim si, da ljudje Zahodnega Balkana, Ukrajine, Moldavije in Gruzije vedo: ste del naše družine, vaša prihodnost je naša Unija in naša Unija ni popolna brez vas,« je dejala.

9:47 »Če govorimo o čipih za virtualno realnost ali solarnih panelih – dvojno tranzicijo bodo poganjale surovine. Litij in redke rudnine že zamenjujejo plin in nafto v srcu našega gospodarstva,« je povedala. Opozorila pa je, da na svetovnem trgu prevladuje ena država (Kitajska), zato ne bi smeli pasti v enako odvisnost kot pri nafti in plinu. Napovedala je nova trgovinska partnerstva z državami po svetu in evropski akt o kritičnih surovinah

9:38 »Vodik bi lahko bil prelomnica za Evropo,« je ocenila Ursula von der Leyen. Napovedala je ustanovitev evropske vodikove banke, ki bo zagotavljala poroštva za nakupe vodika.

9:34 Napovedala je ureditev sistema, ki bo omogočil zagotavljanje pomoči energetskim podjetjem, ki se znajdejo v težavah, ker je trg z elektriko nestabilen. Tudi ureditev trga, po katerem je cena elektrike odvisna od cene plina, ni več pravičen do potrošnikov, ki bi morali imeti koristi od poceni obnovljivih virov. »Moramo ločiti prevladujoč vpliv plina na ceno elektrike,« je dejala.

Danes v Kijev Ursula Von der Leyen, ki je bila oblečena v barve ukrajinske zastave, rumeno in modro, je danes prvi del govora o stanju v uniji v Evropskem parlamentu namenila Ukrajini. Med evropskimi poslanci v dvorani v Strasbourgu je sedela tudi ukrajinska prva dama Olena Zelenska, katere pogum in prizadevanja je predsednica komisije posebej izpostavila. »Ukrajina je močna, zato ker so ljudje, kot je vaš mož Volodimir Zelenski z vami in otroki, ostali v Kijevu in vodijo odpor.« Predsednica Evropske komisije je v Strasbourgu napovedala, da bo še danes odpotovala v Kijev na pogovor k ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskem, s katerim bosta govorila o tem, kako Ukrajino vključiti v evropski notranji trg. »Notranji trg je eden večjih uspehov Evrope. Čas je, da postane zgodba o uspehu tudi za naše ukrajinske prijatelje,« je dejala. Ukrajina je že od marca del evropskega električnega omrežja in v unijo tudi izvaža elektriko, predsednica komisije pa je napovedala, da bo postala tudi del evropskega mobilnega omrežja. Zatrdila, je, da bodo sankcije proti Rusiji ostale. Po njenih besedah je vojna, ki jo je sprožil ruski predsednik Vladimir Putin, vojna avtokracije proti demokraciji. »Prepričana sem, da bomo s pogumom in solidarnostjo premagali Putina.« Napovedala je tudi 100 milijonov evrov za pomoč pri obnovi v vojni poškodovanih šol v Ukrajini. »Pol milijona ukrajinskih otrok je začelo pouk v EU. Mnogi drugi v Ukrajini pa preprosto nimajo več razredov, kamor bi se vrnili.«



9:28 »EU se mora rešiti odvisnosti od ruskih energentov,« je dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Rusiji, ki ni zanesljiv dobavitelj, je očitala manipulacije na energetskih trgih. »Tudi valovi vročine in suša so okrepili težave. Tako so cene plina narasle za več kot desetkrat v primerjavi z obdobjem pred pandemijo.« Evropska komisija predlaga zmanjšanje porabe elektrike. Vpeljana bo tudi kapica za prihodke za podjetja, ki proizvajajo elektriko z nižjimi stroški. Ocenila je, da bodo z ukrepom države EU zbrale 140 milijard evrov.

9:21 »Solidarnost Evrope z Ukrajino bo ostala neomajna,« je povedala. EU je od prvega dne na strani Ukrajine: z orožjem, denarjem, dobrodošlico beguncem. Opisala je, kako močno delujejo sankcije proti Rusiji. »Ruska vojska jemlje čipe iz pomivalnih strojev in hladilnikov, da popravijo svojo vojaško opremo, saj so ostali brez polprevodnikov,« je pojasnila. Ruska industrija propada, sankcije bodo ostale, je napovedala. »To je čas, da pokažemo odločnost, ne da popuščamo,« je dejala.

9:15 »Putinu ne bo uspelo. Ukrajina in Evropa bosta zmagali,« je dejala. To ni le vojna Rusije proti Ukrajini, temveč tudi vojna proti našemu gospodarstvu, vrednotam in prihodnosti, je opozorila.

9:10 Ursula von der Leyen je opozorila, da je EU rešitve na finančno krizo iskala več let. Ko je udarila pandemija, smo potrebovali več tednov. Ponosni bi morali biti, da smo se ob ruskem napadu na Ukrajino odzvali enotno, odločno in takoj, je dejala.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju v EU spregovorila o dosežkih v preteklem letu in ciljih komisije za prihodnje. V ospredju nagovora v evropskem parlamentu bodo po pričakovanjih ukrepi Unije za soočanje z visokimi cenami elektrike in vojna v Ukrajini. Sledila bo razprava z evropskimi poslanci.

Evropska komisija bo predstavila prve zakonodajne predloge, ki bodo prišli na mizo držav članic za odločanje. Uvedena naj bi bila posebna dajatev za energetska podjetja, ki z visokimi cenami fosilnih goriv kujejo visoke dobičke.

Uveden bo tudi poseben sistem, po katerem bodo prihodki proizvajalcev elektrike iz cenejših virov (jedrske energije, premoga, vetra …) omejeni, denimo na 180 ali 200 evrov za megavatno uro. Razliko do višje cene na trgu, ki jo prejmejo, bodo države uporabile za pomoč podjetjem in gospodinjstvom. Cenovne kapice za uvoženi plin v Bruslju še ne bodo predlagali.