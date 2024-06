Von der Leynova pogajanja za vstop Moldavije in Ukrajine označila kot zahtevna

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Ukrajini in Moldaviji zaželela uspešen začetek pogajanj o vstopu v EU, ki je predviden za danes popoldne. Opozorila je, da bodo pogajanja zahtevna in da ne bo bližnjic. Podobno je poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je zagotovil podporo obema državama pri tem.

Kot je von der Leyen dejala v videu, objavljenem na družbenem omrežju X, so Ukrajinci in Moldavci kljub ruski agresiji na Ukrajino pokazali neomajno odločenost, da želijo biti del evropskega projekta, in sprožili obsežne reforme.

»Vedo, da bo njihova pot zahtevna. Pristopna pogajanja so namenjena pripravi držav kandidatk na prevzemanje odgovornosti, ki jo prinaša članstvo. Zato ne bo bližnjic,« je poudarila. Obenem bodo pogajanja po njenih besedah polna priložnosti za Ukrajino in Moldavijo, pa tudi za celotno unijo.

»Skupaj lahko zgradimo večjo, bolj dinamično in v prihodnost zazrto Evropo. Zato vam želim zelo uspešen začetek pristopnih pogajanj,« je še povedala von der Leynova.

Podobno je v pisni izjavi poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je dejal, da sta obe državi pokazali izjemno zavezanost reformam in evropskim vrednotam.

»Gre za začetek dolge poti. Medtem ko danes obeležujemo pomemben korak naprej, moramo tudi priznati, da bo nadaljnja pot zahtevala stalne napore, predanost in dodatne temeljite reforme,« je zapisal. Zagotovil je, da bodo institucije in članice EU Kijevu in Kišinjovu nudile podporo na vsakem koraku te poti.

Ursula von der Leyen. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola pa je na omrežju X zapisala, da se bo 25. junij 2024 zapisal v zgodovino. »To je pomemben trenutek, ki nas krepi in povezuje v eno družino. Naša skupna prihodnost se začenja zdaj,« je dejala o začetku pogajanj z Ukrajino in Moldavijo.

Danes popoldne bosta Kijev in Kišinjov z ločenima medvladnima konferencama začela pogajanja o vstopu v EU. Temeljila bodo na pogajalskih okvirjih, v katerih je pravni red EU razdeljen na 33 poglavij, združenih v šest tematskih sklopov.

Ključen je sklop, povezan z vladavino prava, s katerim se bodo pogajanja začela in končala. Preostali sklopi se nanašajo na notranji trg; konkurenčnost in vključujočo rast; zeleni načrt in trajnostno povezljivost; vire, kmetijstvo in kohezijo ter zunanje odnose. Danes odpiranje poglavij oziroma sklopov še ni predvideno.

Ukrajina in Moldavija sta prošnji za članstvo v EU vložili le nekaj dni po začetku ruske agresije na Ukrajino februarja 2022, že junija istega leta so jima voditelji držav članic EU podelili status držav kandidatk, decembra lani pa so odobrili še začetek pogajanj z njima. Ta bi lahko trajala več let, tudi več kot deset.