Votle obljube nikogar na Balkanu ne ganejo

V nadaljevanju preberite:

Ko v Bosni in Hercegovini pametni ljudje iz leta v leto poslušajo pametne in vplivne ljudi, ki na različnih velikih dogodkih z vedno istimi visokoletečimi besedami Balkancem obljubljajo svetlo evropsko prihodnost, se vprašajo, koliko ti pametni ljudje v resnici sploh vedo o problemih Balkana. »Vabite nas v Evropo, ves čas pa se pogovarjate z ljudmi, ki so Evropo od tod izgnali z orožjem, ognjem, posilstvi in prevaro,« udeležencem Blejskega strateškega foruma sporoča sarajevski filozof Esad Bajtal.