Vprašalnik za snovanje mirovne operacije zakriva načrt za delitev plena

Ker varnost Evrope ni več na vrhu seznama ameriških prioritetnih nalog, skupina evropskih držav hiti načrtovati vojaško operacijo, s katero bi po ustavitvi vojaških spopadov ohranili mir v Ukrajini. Vprašalnik, ki so ga ZDA poslale evropskim zaveznicam in partnericam, je tipičen začetni korak v oblikovanju koalicijske mirovne operacije, je pojasnil generalmajor Alojz Šteiner, nekdanji načelnik generalštaba Slovenske vojske.

Skupina evropskih držav, na čelu s Francijo in Veliko Britanijo, bolj ali manj na skrivaj pripravlja načrt, po katerem bi poslali vojaške enote v Ukrajino, kjer bi skrbeli za spoštovanje mirovnega sporazuma, ko bo nekoč sklenjen. Dodaten pospešek načrtovanju mirovne operacije in velikosti za to potrebnih sil daje vse bolj otipljiva skrb, da bodo ZDA uresničile napoved in se umaknile iz Evrope.