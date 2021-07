Vrača se nemška grožnja

V nadaljevanju preberite:

Spopad med Zahodom in Belorusijo, ki jo že 27 let vodi trdoroki predsednik države Aleksander Lukašenko, se zaostruje. Lukašenko je obtožil tri sosednje države, Nemčijo in ZDA, da ga hočejo nasilno vreči z oblasti, in dal zapreti mejo z južno sosedo Ukrajino, od koder so po njegovih besedah beloruskim notranjim sovražnikom dostavljali ogromne količine orožja.