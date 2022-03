Ruska vojska prvič napadla več ciljev na zahodu Ukrajine

8.11 Humanitarni koridorji omogočili odhod okoli 100.000 civilistov

Oblegana ukrajinska mesta je v zadnjih dneh po humanitarnih koridorjih zapustilo okoli 100.000 civilistov, od tega 40.000 samo včeraj, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Večina je pobegnila iz mest Sumi na severovzhodu države, Izjum na vzhodu in območij severozahodno od Kijeva, navajajo ukrajinske oblasti.

Ruske oblasti so včeraj sporočile, da bodo vsak dan odprti humanitarni koridorji za evakuacijo civilistov pred spopadi v Ukrajini, ki bodo vodili na rusko ozemlje. V Kijevu vztrajajo, da evakuacijske poti ne smejo voditi v Rusijo.

Včerajšnja evakuacija iz Irpina severno od Kijeva. FOTO: Aris Messinis/AFP

8.05 V Mariupolu še vedno apokaliptične razmere

V strateško pomembnem pristaniškem mestu Mariupol, kjer je bila v sredinem napadu ruske vojske uničena porodnišnica, še vedno potekajo srditi spopadi. Zelenski je sporočil, da je v mesto poslal konvoj tovornjakov s hrano, vodo in zdravili, vendar pa so »okupatorji sprožili tankovski napad ravno tam, kjer naj bi bil ta koridor«, je dejal v videonagovoru. To je označil za »odkrit teror«, poroča AFP.

Župan Mariupola Vadim Bojčenko je dejal, da so ruska vojaška letala v četrtek stanovanjska območja ciljala »vsake pol ure«, pri čemer so »pobijali civiliste, starejše, ženske in otroke«. Razmere v mestu je opisal kot apokaliptične. Po njegovih besedah je v desetih dneh stalnih napadov na mesto tam umrlo že več kot 1200 civilistov.

Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC) je sporočil, da se nekateri prebivalci že borijo za hrano, številni pa so ostali brez pitne vode. »Nekateri ljudje še imajo hrano, vendar ne vem, koliko časa bo to še trajalo. Mnogi nimajo hrane za otroke,« so sporočili iz ICRC.

Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da so proruski separatisti zasedli mesto Volnovaha severno od Mariupola.

7.44 Vlada ustanovila medresorsko skupino za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini

Vlada je včeraj na dopisni seji sprejela sklep o ustanovitvi medresorske operativne skupine za usklajevanje humanitarne in tehnične pomoči Ukrajini. Ta bo usklajevala zbiranje, skladiščenje, transport in predajo humanitarne in tehnične pomoči z agresijo prizadetim prebivalcem Ukrajine, so na ministrstvu za obrambo navedli v sporočilu za javnost.

Poleg tega bo medresorska skupina prevzela tudi usklajevanje sprejema, namestitve in oskrbe beguncev iz Ukrajine, če bo potrebna pomoč beguncem presegla zmogljivosti urada za oskrbo in integracijo migrantov.

»Glede na trenutne razmere v Ukrajini in nadaljevanje ruske agresije se predvideva, da bo kriza dolgotrajnejša. Tako kot druge države EU se tudi Republika Slovenija odziva z nudenjem humanitarne in druge pomoči Ukrajini ter s sprejemanjem beguncev. Ministrstva in vladne službe te naloge izvajajo po posameznih strokovnih področjih, ki terjajo usklajen pristop, enotno načrtovanje in medresorsko usklajevanje ter hiter pretok informacij med različnimi subjekti v Republiki Sloveniji,« so zapisali na ministrstvu.

7.32 Ruska vojska napadla tudi Ivano-Frankivsk na zahodu Ukrajine

Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju BBC potrdilo, da je ruska vojska napadla tudi vojaško letališče v Ivano-Frankivsku na zahodu Ukrajine. Skupaj z napadom na vojaško letališče v Lucku je to prva razširitev območja ruskih napadov na zahod Ukrajine.

Mesti ležita severno in južno od Lvova, kamor so se pred napadi zatekli številni Ukrajinci.

Na nove napade se je že odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. »Velika ukrajinska mesta so znova tarča uničujočih napadov,« je zapisal na Twitterju. »Ruska uničujoča vojna proti civilistom in velikim mestom se nadaljuje,« je dodal.

7.11 V Rusijo iz Ukrajine prebegnilo okoli 222.000 ljudi

Ruska agencija Tass, ki jo navaja Reuters, je objavila podatek, da je v Rusijo in obe separatistični regiji Doneck in Lugansk prebegnilo okoli 222.000 ljudi. Po včerajšnjih podatkih Združenih narodov je sicer od začetka ruske invazije pred dvema tednoma iz države pobegnilo že več kot 2,3 milijona ljudi, velika večina proti zahodu.

Čakanje na odhod v Odesi. FOTO: Bulent Kilic/AFP

6.50 Varnostni svet ZN danes o biološkem orožju v Ukrajini

Varnostni svet ZN se bo danes na zahtevo Moskve sestal na izrednem sestanku o domnevni proizvodnji biološkega in kemičnega orožja v Ukrajini. Rusija je ZDA obtožila, da financirajo raziskave o razvoju biološkega orožja v Ukrajini, kar sta tako Washington kot Kijev zanikala. ZDA opozarjajo, da bi to lahko bil znak, da bo Moskva kmalu sama uporabila tovrstno orožje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj v videonagovoru zavrnil obtožbe Rusije: »Nihče v Ukrajini ne razvija kemičnega ali kakšnega drugega orožja za množično uničevanje«. Zahodne države opozarjajo, da bi lahko bila za obtožbami Rusije namera, da bi tovrstno orožje sama uporabila v Ukrajini. Tovrstnega početja je bila Moskva obtožena že v Siriji.

»To me resnično skrbi, ker smo se že velikokrat prepričali, da če želiš vedeti, kaj načrtuje Rusija, spremljaj, česa obtožuje druge,« je včeraj še povedal Zelenski.

Tudi britanski premier Boris Johnson je obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina ciničnega poskusa ustvarjanja pretveze za uporabo kemičnega orožja v Ukrajini. Izrazil je zaskrbljenost, da je režim v Kremlju verjetno pripravljen na uporabo prepovedanega orožja v okviru svoje invazije na Ukrajino.

6.48 Ruska vojska napreduje proti Kijevu, ki je po besedah braniteljev ostal »trdnjava«

Ruske čete so se danes približale Kijevu, poroča AFP. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Ruse znova obtožil, da ciljajo na humanitarne koridorje. Sicer ostaja v obleganih mestih še na stotisoče civilistov, vključno s tistimi v Mariupolu, kjer so razmere najhujše.

Ukrajinska vojska je v opozorila, da poskušajo Rusi uničiti obrambo zahodno in severozahodno od prestolnice, da bi blokirali Kijev. Na severovzhodnem delu Kijeva pa so zbrana številna ruska oklepna vozila. V predmestjih Buča in Irpin potekajo srditi spopadi za nadzor nad glavno avtocesto, ki vodi proti prestolnici.

»Ne moremo izključiti premika sovražnika proti vzhodu proti Brovariju,« opozarjajo. V Kijevu je župan Vitalij Kličko objavil, da je polovica prebivalstva prebegnila, in dodal, da se je prestolnica preoblikovala v trdnjavo. »Vsaka ulica, vsaka stavba, vsaka kontrolna točka je utrjena,« je povedal.

6.40 Ruska vojska napadla tudi Dnipro in Luck

V jutranjih urah so poročali o prvem napadu na industrijsko mesto Dnipro na vzhodu države. Reuters poroča o treh zračnih napadih in najmanj enem mrtvem človeku. Ukrajinci trdijo, da so se napadi zgodili v bližini stanovanjskega objekta in otroškega vrtca. Po poročanju AFP je bila tarča tudi tovarna obutve, ki se je vnela.

Rusi so prvič napadli tudi Luck na severozahodu države, tamkajšnje vojaško letališče in objekt, namenjen popravilom vojaških letal, poroča BBC, ki se sklicuje na ukrajinsko televizijo.

Rešvalci med ruševinami v Dnipru po bombardiranju. FOTO: Državna reševalna služba Ukrajine/Reuters

4.06 Hitrega članstva v EU za Ukrajino ne bo

Ukrajina sodi v evropsko družino, so poudarili voditelji članic EU po prvem dnevu neformalnega zasedanja v Versaillesu, ki se je končal sredi noči. A želenih jamstev glede čimprejšnjega članstva v Uniji država, ki je v primežu vse bolj krvave vojne, ni dobila. Znova so odmevala opozorila, da hitre poti v Unijo ni.

Voditelji so v zgodnjih jutranjih urah po dolgi razpravi sprejeli izjavo »o ruski vojaški agresiji nad Ukrajino« v petih točkah. Glede vprašanja članstva Ukrajine v EU ni bistvenih sprememb v primerjavi z osnutki. Ukrajina ni dobila jamstev glede hitre pridružitve Uniji, ki jih želi.

Vrh EU je na neformalnem zasedanju v Versaillesu, ki poteka v znamenju vse bolj krvave ruske vojne v Ukrajini, Ukrajincem sicer zatrdil, da jih Unija ne bo pustila samih ter da jim bo še naprej zagotavljala politično, finančno, materialno in humanitarno pomoč.

Prav tako so voditelji obljubili, da so odločeni še okrepiti pritisk na Rusijo in Belorusijo ter pripravljeni hitro sprejeti nadaljnje sankcije. Nizozemski premier Mark Rutte je v povezavi s tem pojasnil, da bodo nove sankcije, ki se pripravljajo, še bolj osredotočile ukrepe v prvih treh svežnjih.

Sprejeta izjava v nasprotju z osnutki vključuje tudi omembo Moldavije in Gruzije, ki sta kmalu za Ukrajino prav tako zaprosili za članstvo v Uniji. Voditelji so sicer zgolj spomnili, da so članice komisijo pozvale tudi k pripravi mnenja o njunih prošnjah.

Ukrajina glede na izražena pričakovanja s tem izidom ne more biti zadovoljna. Nizozemski premier Rutte je tako kot ob prihodu tudi ob koncu prvega dne vrha poudaril, da ni hitre poti v Unijo. Prošnja je v procesu, ki bo terjal čas – mesece, leta.

00.30 Pahor na mednarodni konferenci v Turčiji o Ukrajini

Predsednik republike Borut Pahor se bo danes udeležil mednarodne konference v turški Antalyi. Nastopil bo na osrednjem panelu, na katerem bo med drugim sodeloval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Govorili bodo predvsem o ruski invaziji na Ukrajino. Pahor se bo sestal tudi s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

Kot napovedujejo v predsednikovem uradu, se bo Pahor udeležil uradnega odprtja diplomatskega foruma Antalya.

Po odprtju bo nastopil na osrednjem panelu z naslovom Cena miru ali strošek vojne (Price of Peace or Cost of War). V razpravi bodo ob njem sodelovali generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, predsednik Nigra Mohamed Bazoum in ukrajinski predsednik Zelenski, ki bo sodeloval virtualno.