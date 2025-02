Vrh obrambe pred Trumpom

V Bruslju velja mantra, da obramba na stari celini potrebuje veliki pok. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila, da bi v prihodnjem desetletju morali v obrambo vložiti dodatnih 500 milijard evrov. Obramba bo edina tema neuradnega zasedanja voditeljev Evropske unije, ki bo jutri v Bruslju.

Zasedanja se bosta udeležila tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte in britanski premier Keir Starmer. Rutte je pred bruseljskim zasedanjem za Bild am Sonntag dramatično zatrdil: »Povem vam povsem jasno: moramo se pripraviti na vojno. To je najboljša pot, da se ji ognemo.«