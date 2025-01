Vrh Srbije zaradi protestov zaskrbljen za ekonomijo

V nadaljevanju preberite:

Miniilo je skoraj 90 dni od tragedije na železniški postaji v Novem Sadu, ki je odnesla 15 življenj in sprožila val protestov, na katerih predvsem študentje zahtevajo transparentno delo državnih institucij, hitro preiskavo in odgovornost krivcev. Študentje so danes blokirali promet pri Autokomandi, enem od ključnih prometnih vozlišč v srbski prestolnici.

Da oblast ne najde odgovora na študentske proteste in da izgublja potrpežljivost, so pokazali že številni nasilni napadi na demonstrante. Nervoza oblasti pa je danes dosegla naslednjo stopnjo, saj so pred kamere družno stopili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica parlamenta Ana Brnabić in premier Miloš Vučević.