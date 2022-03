Vrnitev Poljske v ospredje evropske politike

V nadaljevanju preberite:

V odzivu na rusko agresijo na Ukrajino so evropske države strnile vrste ter vsaj na prvi pogled pozabile na razkole, ki so v zadnjem desetletju zaznamovali njihove odnose. Najbolj očitno se je to pokazalo pri vrnitvi Poljske v ospredje evropske politike.

Vojna na nobeno državo članico Evropske unije do zdaj ni vplivala tako močno, kakor na njeno šesto največje gospodarstvo, kamor se je zatekel poldrugi milijon Ukrajincev. Poljaki so se na humanitarno krizo odzvali zgledno, mnogi so sprejeli begunce v svoj dom in s tem v dveh tednih tudi močno izboljšali ugled svoje države, ki sta ga v zadnjem desetletju omajala predvsem nazadovanje na področju vladavine prava ter zavračanje liberalnih vrednot.