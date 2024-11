Komisarski kandidati še trdno v sedlu

V nadaljevanju preberite:

Začetek potrditvenih predstavitev komisarskih kandidatov v odborih evropskega parlamenta so spremljala ugibanja, kdo bi lahko padel na zaslišanju. Na drugi­ strani je v kuloarjih več razlag, da EU v času velikih pretresov in geopolitičnih kriz ne bi smela dovoliti notranjih zapletov in ­političnih bitk za prestiž.

Pri prvem dvojcu, ki je bil zaslišan danes, je bil očiten kontrast v izkušnjah. Kandidat za komisarja za trgovino in gospodarsko varnost, Slovak Maroš Šefčovič, ki je na položajih v bruseljski palači Berlaymont od leta 2009, je suvereno opravil zaslišanje. Ima bogate izkušnje z razpravami s parlamentarci na različnih ravneh.