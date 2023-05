Vučić Beogradu danes obljublja popolni kolaps

V nadaljevanju preberite:

Potem, ko so njegovi nasprotniki dva petka zapored z velikima protestnima shodoma ustavili promet v Beogradu, bodo na današnji shod v režiji oblasti prišli ljudje z vseh koncev Srbije in s Kosova, da bi izkazali podporo predsedniku Aleksandru Vučiću. Medtem ko se Vučić meščanom prestolnice vnaprej opravičuje za »popoln kolaps v vseh delih mesta«, njegovi nasprotniki zbirajo in objavljajo dokaze, kako državna uprav in državna podjetja zaposlene silijo k udeležbi na shodu.

Tudi v Srbiji, tako kot kjerkoli drugje po Evropi, je vozovnico za medkrajevni avtobus možno vnaprej rezervirati in kupiti preko spleta. Kdor je v prejšnjih dveh tednih skušal kupiti avtobusno vozovnico za današnji dan iz kateregakoli kraja v Srbiji do Beograda, tega ni mogel storiti. Razlog? Država je ustavila prodajo vozovnic, ker avtobuse potrebuje za izvedbo shoda, ki se bo pričel danes ob 19. uri in ki naj bi dokazal enotnost Srbije v podpori oblasti predsednika Vučića.