Vučić eksplozijo označil za poskus hibridnega napada na Srbijo

Dogajanje v zvezi s petkovo eksplozijo na vodovodnem kanalu na severu Kosova, ki jo je Priština označila za teroristični napad, je poskus hibridnega napada na Srbijo, je danes izjavil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Vnovič je zavrnil očitke kosovskih oblasti, da je za eksplozijo odgovoren Beograd, poročajo tuje tiskovne agencije.

»S tem nimamo nobene zveze,« je v nagovoru državljanom dejal Vučić in za del poskusa hibridnega napada na Srbijo med drugim označil obtožbe Prištine, da za eksplozijo stojita Srbija in Rusija. Dodal je, da srbske oblasti izvajajo lastno preiskavo dogodka.

Eksplozija je v petek zvečer na severu Kosova poškodovala vodovodni kanal Ibar-Lepenac, ki ključnima termoelektrarnama v državi dovaja vodo za hladilne sisteme, obenem pa s pitno vodo oskrbuje več krajev na severu in tudi dele Prištine. Hlajenje termoelektrarn so medtem že zagotovili, oskrbe z vodo pa še niso uspeli v celoti obnoviti.

Preko kanala se napajata tudi dve termoelektrarni. FOTO: Armend Nimani/AFP

Kosovski premier Albin Kurti je incident označil za teroristično dejanje in odgovornost zanj nemudoma pripisal Srbiji. Očitke so v Beogradu zavrnili kot neutemeljene in kot poskus spodkopavanja prizadevanj za mir in stabilnost v regiji. Ob tem so se zavzeli za preiskavo, v kateri bi sodelovali misiji Nata in EU na Kosovu - Kfor in Eulex.

»Absolutno smo pripravljeni sodelovati z Eulexom, Kforjem in vsemi, ki hočejo izvedeti resnico, pa tudi s policijo v Prištini,« je danes še dejal Vučić in ocenil, da je bila dosedanja preiskava kosovskih oblasti zgolj predstava za domačo in mednarodno javnost.