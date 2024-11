Kurti po eksploziji na oskrbovalnem kanalu Srbijo obtožuje terorizma

V petkovi eksploziji na severu Kosova je bil poškodovan kanal, ki dovaja vodo dvema za energetsko oskrbo države ključnima termoelektrarnama. Kosovski premier Albin Kurti je prepričan, da za tem stoji Srbija, ki jo je obtožil terorističnega dejanja. V Beogradu so incident obsodili in obtožbe zanikali kot neutemeljene.

Eksplozija je odjeknila blizu kraja Zubin Potok na severu Kosova in je poškodovala kanal, ki dovaja vodo sistemom za hlajenje dveh termoelektrarn, ki proizvajata večino elektrike za potrebe države. Vzrok eksplozije še ni znan.

Kurti na novinarski konferenci v petek zvečer ni navedel podrobnosti glede škode, je pa dejal, da bi v primeru, da ne bo odpravljena, del Kosova lahko ostal brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaenkrat je sicer oskrba z elektriko v državi nemotena, saj so našli začasno rešitev, je davi sporočila kosovska ministrica za gospodarstvo Artane Rizvanolli.

Fotografije lokalnih medijev s prizorišča prikazujejo puščanje vode z ene strani kanala, ki vodi s severa Kosova proti Prištini, kamor dovaja tudi pitno vodo.

Svet za nacionalno varnost, ki mu predseduje Kurti, je zvečer sprejel dodatne varnostne ukrepe na območju kritičnih objektov, kot so mostovi, transformatorske postaje, antene, jezera in kanali. V kraju Zubin Potok danes kosovska policija izvaja preiskave, policijska prisotnost je okrepljena tudi v kraju Zvečan. »To je kriminalen in terorističen napad s ciljem uničenja naše kritične infrastrukture,« je zatrdil Kurti. »Napad so izvedli profesionalci,« je dejal in menil, da za njim stojijo tolpe, ki jih usmerja Srbija.

Napetosti med večinsko albanskim Kosovom in Srbijo vztrajajo od končanja vojne na koncu 90. let preteklega stoletja. FOTO: Stevo Vasiljevic/Reuters

Srbija zanika obtožbe

Srbski zunanji minister Marko Đurić je obtožbe zavrnil kot neutemeljene in namerno zavajanje. Menil je, da bi bile lahko v dejanje dejansko vpletene kosovske oblasti. »Tovrstna uničevalna dejanja so nesprejemljiva in ogrožajo krhko stabilnost, ki jo poskušamo vzdrževati,« je še sporočil na omrežju X in ocenil, da je šlo za "nesprejemljivo dejanje sabotaže".

Poškodovanje kanala je obsodila tudi stranka Srbov na na Kosovu Srbska lista, ki je pozvala k preiskavi misije Nata in EU, Kforja in Eulexa.

Dogodek so kot »napad na kritično infrastrukturo Kosova« že obsodile tudi ZDA. Kot je sporočilo ameriško veleposlaništvo v Prištini, pozorno spremljajo razmere in bodo pomagali kosovski vladi pri ugotavljanju krivcev in zagotovitvi njihove odgovornosti.

Kosovska policija je sicer pred tem v petek po dveh napadih z granatami na policijsko postajo in poslopje občine na severu Kosova napovedala okrepljene varnostne ukrepe. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina ni znano, ali so incidenti povezani.

Napetosti med večinsko albanskim Kosovom in Srbijo vztrajajo od končanja vojne na koncu 90. let preteklega stoletja. Kosovo je leta 2008 razglasilo neodvisnost, ki je Srbija ni priznala. V zadnjih mesecih poskuša Kurtijeva vlada ustaviti delovanje vzporednega sistema socialnih storitev in političnih uradov na severu Kosova, kjer živijo večinoma Srbi.