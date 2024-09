Vučić ne dovoli selitve Titovih posmrtnih ostankov na Hrvaško

V nadaljevanju preberite:

Grobnica nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza - Tita bo ostala v Beogradu, je v pogovoru za portal Politico dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. S tem je, kot kaže, konec sanj vaterpolista in srbskega nacionalista ter beograjskega župana Aleksandra Šapića, ki je napovedal selitev Titovih posmrtnih ostankov na Hrvaško, v njegov rodni Kumrovec.

»Menim, da je selitev groba Josipa Broza iz Muzeja Jugoslavije izjemno pomembna zadeva za srbsko ljudstvo in prihodnost te države,« je beograjski župan Aleksandar Šapić dejal na zadnji seji mestne skupščine ob robu razprave o proračunu srbske prestolnice. Kot je znano, je nekdanji poklicni vaterpolist, ki že drugi mandat sedi na položaju beograjskega župana in je tudi podpredsednik vladajoče Srbske napredne stranke, dal pobudo za ekshumacijo posmrtnih ostankov Josipa Broza - Tita iz njegove grobnice v beograjski četrti Dedinje in s tem sprožil burne razprave v srbski družbi.