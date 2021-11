Vrh voditeljev v Glasgowu brez Putina, Xija in Bolsonara

V Glasgowu se bo v okviru podnebne konference COP26 začel vrh voditeljev. Gre za osrednji politični dogodek konference, ki naj bi bila korak naprej pri omejevanju segrevanja ozračja. Voditelji bodo govorili o blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, pa tudi o podnebni pomoči revnim državam.

Na dvodnevnem vrhu voditeljev v vlogi gostiteljev pričakujejo britanskega premierja Borisa Johnsona in škotsko prvo ministrico Nicolo Sturgeon, pa tudi italijanskega premierja Maria Draghija. Italija je namreč na COP26 sopredsedujoča.

Janša v Glasgowu danes in jutri

Britanske kraljice Elizabete II. zaradi zdravstvenih težav ne bo, naj bi pa imela video nagovor. V Glasgow bodo potovali drugi člani britanske kraljeve družine.

Iz EU med drugim pričakujejo tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, to bo tudi zadnja podnebna konferenca za odhajajočo nemško kanclerko Angelo Merkel. Kot predsedujoča Svetu EU bo imela pomembno vlogo Slovenija, ki jo bo v teh dneh na COP26 zastopal premier Janez Janša.

Janša, ki bo v Glasgowu danes in v torek, bo oznanil pristop Slovenije k izjavi o gozdovih in rabi zemljišč, ki je namenjena kolektivnemu doseganju ciljev o ohranjanju gozdov na globalni ravni. Ob robu konference bo imel tudi številna bilateralna srečanja, med drugim s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, so sporočili iz premierjevega kabineta.

Prisotnost so sicer napovedali tudi ameriški predsednik Joe Biden in njegov podnebni odposlanec John Kerry, avstralski premier Scott Morrison, med afriškimi voditelji pa denimo nigerijski predsednik Muhammadu Buhari ter njegov ganski kolega Nana Akufo Addo.

Doslej zastavljeni cilji ne zadostujejo

Ne bodo pa na COP26 potovali predsedniki največje onesnaževalke na svetu Kitajske Xi Jinping, Rusije Vladimir Putin ter Brazilije Jair Bolsonaro.

Voditelji naj bi z ambicioznimi sporočili dali zagon pogajanjem, ki se osredotočajo na vprašanje, kako zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za omejitev segrevanja ozračja na občutno pod dve stopinji Celzija. Pomemben poudarek bo veljal tudi prilagajanju na podnebne spremembe, ključno pa bo tudi zagotavljanje 100 milijard dolarjev letne podnebne pomoči državam v razvoju.

Strokovnjaki opozarjajo, da doslej zastavljeni prostovoljni cilji držav ne zadostujejo za ustrezno omejitev segrevanja ozračja, kar bi za Zemljo pomenilo katastrofalne posledice. Prav tako države zamujajo pri zagotavljanju obljubljene finančne podnebne pomoči.