WHO: Koronavirus ni ušel iz laboratorija

Strokovnjak med preiskavo izvora izbruha novega koronavirusa v Wuhanu. FOTO: Hector Retamal/AFP

V Wuhanu, glavnem mestu kitajske province Hubej, so decembra predlanskim na tržnici z morsko hrano uradno potrdili prve primere okužb z novim koronavirusom. FOTO: Aly Song/Reuters

, vodja strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki raziskujejo izvor izbruha novega koronavirusa, je v Wuhanu danes oznanil, da preiskovanje možnega izvora kaže na naravni izvor, in sicer na netopirje. Poudaril je tudi, da je malo verjetno, da na tiste iz Wuhana.Skupina strokovnjakov ni našla dokazov večjih izbruhov (ne v Wuhanu in ne drugje pred decembrom 2019), ki bi jih lahko povezali z boleznijo covid-19, so pa takrat izsledili večje širjenje zunaj tržnice Huanan. Kot je še na predstavitvi izsledkov raziskave povedal Embarek, preiskava ni prinesla novih spoznanj, ki bi pomenila zasuk v pogledu na izbruh novega koronavirusa.Vodja strokovnjakov je tudi zanikal domnevo, da bi virus ušel iz laboratorija, dopušča pa možnost, da se ta širi prek dobave zamrznjene hrane. Povedal je še, da vmesnega živalskega prenašalca za virus še ni mogoče natančno določiti.Kot je pojasnil profesor, vodja skupine za covid-19 na kitajski komisiji za javno zdravje, bi virus sars-cov-2 lahko izhajal iz živalskega prenosa, ni pa jasno, s katere živali bi se lahko prenesel. Povsem možno je, da z netopirjev ali pangolinov (luskastih kuščarjev), a vzorci virusa pri teh živalih niso enaki, piše Guardian. Kot je poudaril, se morajo nadaljnje raziskave osredotočiti na preučevanje načina prenašanja med živalmi, preden se je virus prenesel na človeško populacijo.Strokovnjaki so tudi mnenja, da je povsem možno, da so bili neprijavljeni primeri širjenja koronavirusa v drugih regijah še pred tistim izbruhom v Wuhanu.Mednarodni strokovnjaki so s pooblastilom Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) obiskali znanstveni center v kitajskem Wuhanu, ki po nekaterih teorijah velja za možen izvor novega koronavirusa. Strokovnjaki WHO namreč skupaj s kitajskimi kolegi poskušajo izslediti izvor novega koronavirusa, ki so ga prvič odkrili pred dobrim letom v Wuhanu in je doslej svetu zahteval več kot 2,25 milijona življenj, okužilo pa se je že več kot 103 milijone ljudi. Več visokih predstavnikov WHO, med njimi tudi člani skupine na Kitajskem, so sicer že pred obiskom opozorili, da ni veliko možnosti, da bodo med obiskom našli končne odgovore na vprašanja o izvoru virusa.