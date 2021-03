WHO ni našla izvora pandemije

V nadaljevanju preberite:

Neposredno po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v torek končno objavila poročilo o izvoru koronavirusa, ki ga je pripravila mednarodna skupina znanstvenikov, je skupina 14 držav, med katerimi je tudi Slovenija, objavila skupno sporočilo, v katerem zahtevajo neodvisno preiskavo in transparentno analizo ter oceno vseh morebitnih izvorov pandemije, in to brez vpletanja ter nepotrebnih vplivov s katerekoli strani.