Xijeve igre bi lahko postale Putinov oder

Ena od lastnosti, ki so skupne Xi Jinpingu in Vladimirju Putinu, je, da imata med srečanji s katerim od državnikov oba na obrazu izraz posebnega dolgočasja. Tako kitajskemu partijskemu in državnemu voditelju kot ruskemu predsedniku se ob takšnih priložnostih obraz sprosti, ustnice pa otrpnejo. Nejasno ostaja samo to, ali si želita s tem sogovorniku namerno pokazati, da ni kdove kako zabaven, ali pa jima ta stopnja dolgočasja preprosto uide nadzoru.