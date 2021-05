Z davkom na dediščino nad finančno neenakost

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je zvišanje davka na dediščino danes označila za ukrep, s katerim bi hkrati naslovili vse večjo finančno neenakost ter izboljšali stanje državnih financ, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizacija izpostavlja tudi možnost višjih davkov na nepremičnine in darila.



Poročilo o obdavčitvi dediščine izpostavlja, da ima v 27 članicah OECD 10 najbogatejših gospodinjstev v lasti okoli polovico celotnega bogastva države. Najbogatejši odstotek ima v lasti skoraj petino, natančneje osemnajst odstotkov premoženja.



»Obdavčitev dediščine je lahko pomemben instrument za naslavljanje neenakosti zlasti v trenutnem okviru vztrajno visoke premoženjske neenakosti in novih pritiskov na javne finance, povezanih s pandemijo covida-19,« navaja poročilo.



V OECD med drugim izpostavljajo, da članice z davkom na dediščino večinoma zberejo zelo malo prihodkov - ti v povprečju predstavljajo okoli 0,5 odstotka vseh davčnih prihodkov. Pri tem pa so razlike med državami velike; v ZDA, denimo, vrsta izjem nekaterim omogoča, da na potomce neobdavčeno prenesejo do 11 milijonov dolarjev premoženja, v Belgiji ta znesek znaša okoli 17.000 dolarjev.



Obdavčitev dediščine ni rešitev vseh težav, priznavajo v OECD, vendar menijo, da so argumenti za krepitev pobranih davkov iz tega naslova močni. Sicer pa kot dobre možnosti za naslovitev težave krepitve finančne neenakosti vidijo tudi druge reforme - kot so obdavčitev prihodkov iz kapitala.

