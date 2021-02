Z vsemi topovi nad severnoirski protokol

V nadaljevanju preberite:

Severnoirski unionisti se pripravljajo na potencialno dolg sodni oziroma politični boj proti ključnemu delu ločitvenega sporazuma med Evropsko unijo in njeno nekdanjo članico, za katerega so vse bolj prepričani, da ogroža položaj Severne Irske v Združenem kraljestvu in s tem tudi težko prigarani mirovni proces.