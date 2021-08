Za mednarodno stabilnost in tudi lastno varnost

V nadaljevanju preberite:

Razmere v Afganistanu so prav tako v ospredju francoske diplomacije in njenih prizadevanj, da bi kaos, ki se zdaj tam širi, čim manj ogrozil svetovno stabilnost in varnost. V imenu vrednot, ki jih zagovarja Francija, rešujejo svoje državljane in številne afganistanske.



Predsednik vlade Jean Castex je včeraj za radio RTL napovedal, da se bo francoska evakuacija lastnih državljanov in afganistanskih družin, ki si to želijo, končala nocoj, med zadnjimi bodo odšli francoski vojaki in osebje z ambasade. Francija je pomagala na varno že približno 2500 ljudem, mnogim že tedne prej, preden so prevzeli oblast talibi. Sprva so sicer napovedali, denimo minister za evropske zadeve Clément Beaune za Reuters, da bo še zadnje letalo z Afganistanci na krovu poletelo proti Franciji sinoči oziroma danes zjutraj.