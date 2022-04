Za prehod meje z Italijo še vedno potrebno PCT potrdilo

Italija namerava podaljšati veljavna pravila za potovanja v in iz države do 31. maja, ki med drugim vključujejo predložitev potrdila PCT. Prav tako ostaja v veljavi obveznost nošenja mask v javnem prometu in zaprtih prostorih. V restavracijah, barih ali trgovinah pa ne bo več potrebno predložiti covidnega potrdila. Potniki, ki vstopajo v Italijo, morajo še naprej predložiti potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativen test. Od nedelje dalje pa ne bo več treba izpolniti evropskega obrazca za sledenje potnikov, kar je bilo v veljavi od maja lani.

Italija bo sicer do najmanj 15. junija podaljšala obveznost nošenja mask na vlakih, podzemnih železnicah in avtobusih ter za obiskovalce dogodkov v zaprtih prostorih.

Minister za zdravje Roberto Speranza je v četrtek napovedal, da bo do takrat treba maske nositi v javnem prevozu, pa tudi v kinematografih, gledališčih ali športnih dvoranah. Drugod, na primer v restavracijah ali na delovnem mestu, s 1. majem ne bo več veljala obveznost nošenja zaščitnih mask.

Po odpravi izrednih razmer v državi konec marca bodo konec aprila v celoti odpravili tudi potrdilo PCT. Obiskovalcem restavracij, barov, kinematografov, koncertov, diskotek ali trgovin tako ne bo več treba pokazati tega potrdila. Potrdilo, ki je bilo doslej obvezno tudi za dostop do delovnega mesta, bo do konca leta potrebno le še za vstop v bolnišnice ali zdravstvene ustanove.