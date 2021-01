Za tožilstvo je bil vdor v kongres oborožena vstaja

Jacob Anthony Chansley, tudi znan kot Jake Angeli, med vdorom v kongres. Foto Stephanie Keith/Reuters

Globoke družbene rane

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi republikanske kongresnike sumi pomoči izgrednikom. Foto Joshua Roberts/&Reuters

V FBI so tako zaskrbljeni zaradi morebitnih skrajnodesničarskih napadov, da so preklicali generalko pred sredinim ustoličenjem novega predsednika. Vse sile so usmerili v preiskovanje tistih, ki so 6. januarja sodelovali pri vdoru v ameriški kongres, tožilstvo pa najmanj v enem primeru govori o oboroženi vstaji z namenom zajetja in uboja izvoljenih voditeljev.V strahu pred novimi napadi je ameriška prestolnica Washington še najbolj podobna zasedenemu mestu. Člani nacionalne garde patruljirajo po središču, ki so ga večinoma zaprli za javnost, vojaki rezervisti celo spijo na kongresnih hodnikih, kamor so 6. januarja med potrjevanjem Bidnove zmage vdrli privrženci. Zvezni preiskovalni urad je že aretiral več kot sto osumljencev, še več jih opazujejo, v strahu pa niso le za glavno mesto, temveč tudi za metropole drugih zveznih držav.Med tiste, ki naj bi načrtovali domače teroristične napade, zdaj tožilstvo prišteva tudi »šamana organizacije QAnon«, ki je med vdorom v kongres vzbujal pozornost s krzneno kapo z rogovi, golim oprsjem in obrazom, pobarvanim v barvah ameriške zastave. Doslej je bil razvpit tudi zaradi gladovne stavke v arizonskem zaporu, dokler mu niso, domnevno iz verskih razlogov, odobrili biološko neoporečne hrane. Videz posebneža naj bi zavajal. Nesojeni igralec z vzdevkom, ki so ga vrgli iz mornarice zaradi zavračanja cepljenja, naj bi načrtoval uboj izvoljenih politikov ter je podpredsednikuposlal sporočilo z grožnjo, da pravica prihaja, sporoča ­tožilstvo.Dolgoletna zaporna kazen grozi tudi upokojenemu gasilcu, ki je pred kongresno stavbo vrgel na policiste gasilni aparat, ter, ki naj bi enega od njih pretepal z drogom zastave. Nič dobrega se ne piše tudi moškemu, ki se je po kongresu sprehajal z zastavo sužnjelastniške konfederacije, ter moškemu, ki je nosil majico z napisom »Camp Auschwitz«. Vse to je posneto na številnih videoposnetkih, negotova je tudi prihodnost olimpijskega prvaka v plavanju, ki so ga odkrili med kongresnimi izgredniki.V zvezi s »šamanom« Chansley­jem namigujejo tudi na zlorabo mamil in duševno bolezen, saj naj bi govoril preiskovalcem, da je z drugega planeta. Ni jasno, kaj se dogaja v glavah nekaterih drugih zagovornikov teorij zarote, predvsem tistih, ki verjamejo, da se Trump bori z mednarodno zaroto satanskih pedofilov. Na tistih redkih desno usmerjenih spletnih portalih, ki imajo po obširni akciji cenzure tehnoloških in komunikacijskih velikanov še dostop do javnosti, se že širijo nasprotne teorije zarote. Med aretiranimi zaradi vdora v kongres je tudi pripadnik skrajno levega gibanja Antifa, ki pravi, da je hotel vse dokumentirati, posnetki ga pa kažejo med pozivanjem, da je treba vse požgati do tal.Sullivan je opozarjal množice tudi na smrt vojaške veteranke, še preden so jo potrdili, in desni mediji ugibajo o usklajenem delovanju skrajno levih aktivistov v slogu infiltriranja kitajskih obveščevalcev med hong­konške protestnike. Celo voditelj republikanske manjšine v predstavniškem domu Kevin McCarthy se je čutil poklicanega zavrniti takšne teorije, a ga utišana in užaljena polovica ameriškega volilnega telesa morda ne bo poslušala.Ameriške družbene rane zaradi lanskih volitev so globoke in segajo na politično, socialno in celo osebno raven. Poučen posnetek z demonstracij dan pred vdorom v kongres kaže temnopolto varnostnico med fizičnim obračunavanjem z belsko protestnico, ki ji je poskusila odvzeti prenosni telefon. Osemindvajsetletnoso že odpustili, kar je v takšnih primerih običajno, ni pa običajna usoda petdesetletne, ki jo je dobila s pestjo v obraz. Njena najstniška hči se je namreč na družbenih medijih pritožila, da ji mama poleti ni dovolila na demonstracije »Življenja temnopoltih so pomembna« – zaradi nevarnosti, da bi se izrodile v nasilje.Najbrž je samo še vprašanje časa, kdaj se bo v ameriški kaos spet vpletlo rasno vprašanje. Washingtonska županjaje tiste, ki so vdrli v kongres, označila za belske skrajneže­, predsednica predstavniškega domapa je s sodnim preganjanjem zagrozila tudi nekaterim – domnevno republikanskim – kongresnikom, če se bo pokazalo, da so pomagali pri zločinih. Najhujši še niso pojasnjeni. Vsaj javnosti še niso znane podrobnosti o uboju Ashli Babbitt in policista, ki je umrl po udarcu z gasilnim aparatom po glavi.