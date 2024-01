Za učinkovitejši nadzor meja sodelovanje z Zahodnim Balkanom

V Buzetu na Hrvaškem je potekalo tristransko srečanje ministrov za notranje zadeve Slovenije, Hrvaške in Italije Boštjana Poklukarja, Davorja Božinovića in Mattea Piantedosija. Tema pogovora je bila analiza dogajanja na zahodnobalkanski migracijski poti po začasni uvedbi nadzora na notranjih mejah med državami. Ministri so ocenili, da je sodelovanje uspešno, zato ga nameravajo še okrepiti in razširiti na države Zahodnega Balkana.

Vsi trije notranji ministri, ki so se na to temo sestali že drugič, so menili, da so z oktobrsko zamrznitvijo schengenskega režima na hrvaško-slovenski in slovensko-italijanski meji uspešno sodelovali pri preprečevanju nezakonitih migracij in terorističnih groženj. Notranji mejni nadzor je podaljšan do junija letos.

Po besedah italijanskega ministra Piantedosija so od 21. oktobra lani obravnavali 160.000 oseb, ki so prečkale slovensko-italijansko mejo in pregledali 96.000 vozil, pri tem so zavrnili 900 ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v njihovo državo. Slovenski minister Poklukar pa je dejal, da so na slovensko-hrvaški meji opravili okoli 2000 posebnih pregledov in vstop v Slovenijo zavrnili 700 ljudem.

Za zdaj brez večjih težav za obmejno prebivalstvo

Hrvaški minister Božinović je menil, da gre pri sodelovanju s Slovenijo in Italijo za pohvalno pobudo, ki se je izkazala za izjemno koristno pri odgovoru na dvig varnostnega tveganja v Evropski uniji (EU) po napadu Hamasa na Izrael, obenem pa je prebivalci ob meji niso občutili kot pretirano obremenjujočo. Vzpostavili so tudi redno komunikacijo med direktorji policije v vseh treh državah. Prihodnje srečanje na ministrski ravni pa bo 21. oziroma 22. marca na Brdu pri Kranju, kjer se bodo sestali tudi s kolegi ministri iz držav zahodnega Balkana. Božinović je dejal, da še vedno predstavlja težavo vizumska politika teh držav, ki omogoča proste prihode mnogim državljanom afriškim, azijskim in južnoameriških držav, ki pot v EU nadaljujejo kot nezakoniti prebežniki.

»Tako imenovana balkanska pot ostaja privlačna ne le za številne migrante, pač pa tudi za tiste, ki predstavljajo varnostno grožnjo, zato je pomembno, da se proti temu borimo skupaj, tudi v sodelovanju z državami Zahodnega Balkana,« je dodal Piantedosi.

Tihotapci postajajo vse bolj objestni

Minister Poklukar je poudaril, da uvedba mejnega nadzora ne vpliva negativno na čezmejne in gospodarske tokove, prav tako v času minulih praznikov niso nastajali večji mejni zastoji. »Sodelovanje nameravamo še okrepiti,« je napovedal in pojasnil, da ga bodo razširili na države zahodnega Balkana tudi v okviru procesa Brdo-Brioni.

Omenil je tudi boj proti tihotapcem migrantov, ki postajajo vse bolj nasilni in objestni, kar se je pokazalo tudi pred tedni, ko je avtomobil, prenapolnjen s prebežniki, pri Karlovcu trčil v drugo vozilo, v katerem je bila hrvaška družina. V nesreči so izgubili življenje trije ljudje.