Za vatikanskim obzidjem imajo novo ustavo

Rimsko kurijo po novi ustavi sestavljajo državno tajništvo z manj moči kot doslej, pa dikasteriji in telesa, ki so tudi s pravnega vidika enakopravni, tudi štiri sodne instance so zraven in pet ekonomskih. Kleriki in redovniki bodo lahko izvoljeni na položaj za pet let, potem se bodo morali vrniti v svoje škofije ali redove. V primeru posebne uspešnosti bo mogoče mandat podaljšati za pet let, vendar samo enkrat.

Konstitucija posebej poudarja, da je kurija v službi rimskega škofa, pa tudi vesoljne cerkve, škofov in krajevnih cerkva. Posebej so poudarjene škofovske konference, v prejšnji ustavi omenjene samo dvakrat, zdaj kar dvainpetdesetkrat.

»Rimska kurija se ne postavlja med papeža in škofe, ampak služi tako papežu kot škofom,« je zapisano v ustavi. V njej je podčrtano, da so tudi člani rimske kurije »misijonski učenci«.