Za več Evrope tudi na varnostnem področju

Vojna v Ukrajini je za staro celino še ena velika preizkušnja, v osrčju katere je vprašanje evropske suverenosti. Še pred kratkim so o tem razmišljali predvsem akademiki, z ruskim napadom pa se je trdno umestilo na dnevnopolitično agendo. Več evropske suverenosti in skupnega delovanja pri spopadanju z največjimi izzivi si želi tudi javnost, so pokazali izsledki nove panevropske raziskave.

Kar zadeva uspešno varovanje evropskih meja oziroma pripravljanje na naslednjo pandemijo, relativna večina vprašanih Evropejcev meni, da tega ni mogoče doseči brez sodelovanja na ravni sedemindvajseterice. Večina prav tako verjame, da se njihova država sama ne bi mogla spoprijeti z rusko grožnjo, ampak bi za to potrebovala močnejšo Evropsko unijo.