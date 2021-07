Za vse prihodnje zmage

V nadaljevanju preberite: Nacionalni praznik kliče k družbenemu postoju, saj je dan za domoljubne sentimente in občutja kolektivne povezanosti. Današnji 14. julij je bil v Franciji spet podoben vsem tistim pred pandemijo, kajti padca Bastilje revolucionarnega leta 1789 so se spomnili z znamenitim vojaškim mimohodom po pariških Elizejskih poljanah. Veličastno in ponosno kot vedno, za vse zmage v prihodnosti, vojaške prav tako.

Lani je osrednji defile zaradi zdravstvene krize izjemoma in prvič po drugi svetovni vojni odpadel – nadomestili so ga s slovesnostmi na Place de la Concorde –, danes dopoldne pa ga je smelo ob znameniti aveniji občudovati do 10.000 Parižanov (kar je resda precej manj kot leta 2019, ko jih je prišlo 25.000)