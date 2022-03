»Zaboga, ta človek ne sme ostati na oblasti!« Ameriški predsednik Joe Biden je prvič pozval k odstranitvi »mesarja« Vladimirja Putina. Med govorom v Varšavi so ruske bombe deževale na ukrajinsko obmejno mesto Lvov le dobri dve uri vožnje od Rzeszówa, kjer je Biden v petek obiskoval ameriške vojake. Ruskega predsednika je obtožil bolestne želje po absolutni moči in nadzoru, če ga ne bodo ustavili, lahko to pomeni desetletja vojn v Evropi.

V Beli hiši so takoj pohiteli z zagotavljanji, da demokratski predsednik ni zahteval spremembe režima v Moskvi, ampak naj bi le nastopil proti Putinovim napadom na sosednje države. Biden pa je poudaril tudi razlike med demokracijo in zatiranjem ter Putina obtožil uporabe brutalne sile in dezinformacij. »To ni nič manj kot neposredni izziv na pravilih temelječi mednarodni ureditvi.«

Zahodnoukrajinsko mesto Lvov po napadih ruskih raket. Foto Yuriy Dyachyshyn/Afp

Tako kot pred njim nekdanji kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger je tudi predsednik ZDA nagovoril prebivalce Rusije: »Vojna vas ni vredna, Putin jo lahko in mora končati. Američani bodo stali z vami in pogumnimi državljani Ukrajine, ki si želijo miru.« Diktator, ki si prizadeva za imperij, po njegovem prepričanju ne more izbrisati hrepenenja ljudi po svobodi. Ameriški predsednik je ponovno obljubil, da bodo članice vojaške zveze Nato držale skupaj ter Kremelj posvaril pred napadom na katero koli izmed njih. »Naše obveznosti so svete!«

Povedal je, da mu je Putin med njunim zadnjim srečanjem zatrdil, da ga vojna ne zanima, po prepričanju ameriškega prvaka pa je že zdaj polom. »On, Putin, je mislil, da se bodo Ukrajinci prevalili na hrbet in se ne bodo bojevali. Ni ravno študent zgodovine, ruske sile so naletele na enakovredne.« Biden je omenjal papeža Janeza Pavla II., Lecha Wałęso in napad na Stalingrad ter poudaril, da je Zahod močnejši in bolj združen kot kdaj koli. Rusijo pa naj bi samo v minulem mesecu zapustilo dvesto tisoč ljudi, kar je zanj velik beg možganov, napadalka pa po njegovem prepričanju nikoli ne bo zmagala v Ukrajini: »Ne bojte se!«

Biden je tolažil mlado begunko iz Ukrajine. Foto Brendan Smialowski/Afp

Biden je pred tem preživel uro z begunci iz Ukrajine in še posebej poudaril številne otroke med njimi. »Vsak od njih mi je dejal, naj molim za očeta. starega očeta, brata, ki se bojuje doma.« Oče pokojnega vojaka Beauja pravi, da ve, kaj pomeni moliti vsak dan, da ne bo usodnega telefonskega klica. Najstarejši sin predsednika ZDA je umrl za tumorjem, Biden pa še naprej zavrača vojskovanje ameriških vojakov na ukrajinskih tleh.