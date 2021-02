Začenja se novo poglavje

V nadaljevanju preberite: Novodobni katalonski independentizem je ireverzibilen proces, je pred nedavnim za Delo poudaril zgodovinar iz Barcelone Antoni Segura in spomnil, s kako skromnimi deleži podpore samostojni republiki se je pred dobrim desetletjem vse skupaj intenzivneje začelo. Nedeljske volitve so potrdile, da ima prav, kajti zagovornike odcepitve je tokrat prvič podprlo več kot petdeset odstotkov volilnih udeležencev.

A s 23 odstotki naklonjenosti so zmagali levosredinski socialisti (PSC), ki so z nekdanjim španskim ministrom za zdravje Salvadorjem Illo na čelu v primerjavi z letom 2017 rezultat skoraj podvojili.