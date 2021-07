Začetek konca bruseljskega taktiziranja

V Temi dneva preberite: Čeprav nobena država članica pri vprašanjih od medijev in korupcije do navzkrižja interesov in pravosodja ni brezmadežna, je spodkopavanje načel na Madžarskem in Poljskem sistemsko. Podpora takšni politiki, vojna z mediji in spodkopavanje finančnih interesov Unije z blokado imenovanja delegiranih tožilcev načenjajo slovenski položaj v EU.