Začetek novega sirskega štetja časa

Vstop v novo leto je na ulicah sirskih mest dočakalo več sto tisoč radostnih ljudi. Prvič po petdesetih letih diktature dinastije Asad so slavili – čeprav tako zelo krhko – svobodo. Zavedajoč se, da nič ni samoumevno; da svoboda ni podarjena: da je jutri povsem nov dan. Slab mesec dni po padcu sadističnega režima Bašarja al Asada evforija v Siriji ne popušča. Začenja se gradnja nove države. In predvsem fizična obnova marsikje popolnega opustošenja.

V Damasku so vstop v prvo svobodno leto – po novem štetju sirskega časa – na znamenitih mestnih trgih skupaj slavili suniti, šiitski alaviti, kristjani, Kurdi in Druzi. Med njimi je bilo več tisoč ljudi, ki so se po padcu režima iz begunstva po desetih in več letih vrnili v svojo domovino. Za stalno ali zaenkrat le kot obiskovalci. Med strahotno vojno je moralo svoje domove v Siriji zapustiti okoli dvanajst milijonov ljudi. Skoraj polovica prebivalstva. Okoli šest milijonov jih je zbežalo v tujino. Največ v sosednje Turčijo, Libanon in Jordanijo ter v države Evropske unije, ki so velikanski preobrat v Siriji zaradi odurnih notranje-političnih mahinacij nemudoma izkoristile za začetek postopkov vračanja prosilcev za azil.