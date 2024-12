Sirci ne želijo zamuditi zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko začasne sirske oblasti po padcu brutalne diktature poskušajo kolikor je le mogoče normalizirati in stabilizirati razmere v države, v kateri je trenutno na voljo veliko več vprašanj kot odgovorov, se sirski begunci množično vračajo na svoje domove, ki so jih bili primorani zapustiti v času strahovite državljanske in na vrhuncu spopadov tudi globalne vojne. Iz Sirije je med leti 2012 in 2018 odšlo skoraj šest milijonov ljudi. Približno toliko – natančnega števila ne pozna nihče – jih je še vedno razseljenih znotraj marsikje popolnoma opustošene države.