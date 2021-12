Zadnjo besedo bodo imele države in ne državljani

V nadaljevanju preberite:

Pol leta po začetku konference o prihodnosti Evrope (Cofoe) je o tej težko govoriti kot o zgodbi o uspehu. Organizatorje pestijo različni problemi, od pomanjkanja zanimanja javnosti in medijev do zahtevnih epidemičnih razmer, ki so ta teden v Dublinu preprečile začetek najnovejšega poglavja tega vseevropskega posveta z državljani. Tu je še največja težava od vseh: države članice in njihova pogosto nejasna stališča o tem, kaj bi se moralo zgoditi s sklepi konference.

Nova nemška vladna koalicija je v tem pogledu izjema, saj si iz konference o prihodnosti Evrope na vsak način želi narediti uspeh.