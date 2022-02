Zagorelo v skladišču nafte zunaj Kijeva, za prebivalci nova neprespana noč

06.05 Zagorelo naftno skladišče

V mestu Vasilkiv, ki leži okrog 30 kilometrov od Kijeva, je ponoči zagorelo v naftnem skladišču. Zaradi nevarnosti širjenja strupenih plinov oblasti prebivalce mesta in okolice poziva, naj ostanejo v domovih in naj ne odpirajo oken.

05.50 V streljanju v Kijevu ubit šestletni deček

CNN je poročal, da naj bi bil včeraj zvečer v navzkrižnem ognju na zahodu Kijeva ubit šestletni deček. Bil naj bi najmlajša žrtev ukrajinsko-ruske vojne doslej.

03.30 Del ruskih bank bo odrezanih od Swifta

EU, ZDA in zaveznice so se odločile, da bodo izločile del ruskih bank iz mednarodnega plačilnega sistema Swift. Ker banke ne bodo mogle opravljati transakcij, bo ohromljen ruski uvoz in izvoz. Prizadete bodo banke, ki so že pod drugimi sankcijami, seznam pa bi lahko še razširili. Blokirano bo tudi premoženje ruske centralne banke, je napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Oligarhom pa naj bi bilo tudi onemogočeno upravljanje njihovega premoženja na evropskih trgih. »Ti ukrepi bodo znatno škodovali Putinovi zmožnosti za financiranje vojne,« je povedala Ursula von der Leyen.

04.14 Predsednik Zelenski ostaja v mestu

Ukrajinski predsednik Volojdimir Zelenski je na svojih družbenih omrežjih redno objavljal posnetke, na katerih svojim državljanom dokazuje, da ostaja v Kijevu in se bori. Poskuša nagovoriti ljudi, da bi kljubovali ruski agresiji. ZDA naj bi ukrajinskemu predsedniku ponudile evakuacijski let, a naj bi on po poročanju BBC na to odvrnil: »Potrebujem strelivo. Ne vožnje.«

Rusija za letala letalskih družb iz Slovenije, Latvije, Litve in Estonije zapira svoj zračni prostor, vključno s tranzitnimi leti, je v nedeljo sporočila ruska agencija za letalski promet. FOTO: Bryan Woolston/Reuters

00.01 O Ukrajini danes notranji in zunanji ministri EU

Po vrsti kriznih sestankov zaradi ruskega napada na Ukrajino bodo danes notranji ministri EU na izrednem zasedanju razpravljali o odzivu na razmere, s poudarkom na humanitarni pomoči, sprejemu beguncev, varnostnih izzivih na zunanjih mejah, vizumskih ukrepih in hibridnih grožnjah. Znova bodo o Ukrajini razpravljali tudi zunanji ministri. Zasedanja notranjih ministrov se bo udeležil tudi slovenski notranji minister Aleš Hojs, ki bo predvidoma ob 17.30 prek Zooma podal izjavo za medije, so sporočili z notranjega ministrstva.

V Bruslju zatrjujejo, da je unija pripravljena pomagati beguncem iz Ukrajine in da so ti dobrodošli. Podobna sporočila prihajajo iz držav članic, tudi Slovenije. Končna številka ljudi, ki jih bo Slovenija sprejeli, še ni znana, če bo potrebno, pa lahko govorimo o več tisočih, je v petek dejal Hojs. Povedal je, da so priprave za vzpostavitev namestitvenih centrov že v teku. Po zadnjih informacijah se je doslej v sosednje države zateklo že več kot 150.000 Ukrajincev, od tega 115.000 na Poljsko, ta številka pa hitro narašča.