Zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije je novi srbski patriarh

Začel je kot vojaški episkop

Člani zbora Srbske pravoslavne cerkve (SPC) so danes v Beogradu za novega, 46. patriarha SPC izbrali zagrebško-ljubljanskega metropolita. Na čelu SPC bo nasledil pokojnega patriarha, ki jo je vodil deset let, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.Patriarh Irinej je umrl v 91. letu starosti 20. novembra lani, potem ko se je okužil z novim koronavirusom. Okužil se je potem, ko je vodil pogrebno slovesnost za metropolita SPC v Črni gori, ki je podlegel covidu-19.Episkopi so se danes sešli v kripti beograjske cerkve svetega Save, kjer so najprej na tajnem glasovanju izbrali tri kandidate za vodenje Srbske pravoslavne cerkve. V drugem krogu so ime vsakega od njih napisali na svoj listič in ga dali v ovojnico. Med tremi ovojnicami je nato eden od episkopov izbral novega patriarha. Ko je bil izbran, so se oglasili zvonovi cerkve svetega Save. Druga dva izvoljena kandidata sta bila baški metropolitin banjaluški metropolitMetropolit Porfirije je že pred glasovanjem veljal za enega najresnejših kandidatov za novega patriarha SPC. Rodil se je v Bečeju v Srbiji leta 1961. Leta 1986 je diplomiral na pravoslavni fakulteti v Beogradu, leta 2004 pa je doktoriral v Atenah. V letih 2010 in 2011 je bil vojaški episkop, potem koordinator sodelovanja med SPC in srbsko vojsko.Vodenje zagrebško-ljubljanske metropolije je prevzel leta 2014 po smrti metropolita, ki jo je vodil od leta 1982.Izbira patriarha SPC ni le cerkveno ampak tudi politično vprašanje, saj je za vsakokratno srbsko oblast podpora SPC zelo pomembna, tako pri notranjepolitičnih kot pri mednarodnih vprašanjih. To velja tudi za vprašanje Kosova. Porfirije glede na svoje izjave velja za naklonjenega srbskemu predsedniku, navaja spletni portal Balkaninsight. Vučiću je bil sicer preminuli patriarh Irinej blizu.