Zahod zavrača trditve Rusije o ukrajinski umazani bombi

Združene države Amerike, Velika Britanija in Francija so v nedeljo soglasno zavrnile ruske trditve, da se Ukrajina pripravlja na uporabo umazane bombe. Moskvo so posvarili pred kakršnokoli pretvezo za stopnjevanje konflikta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je v telefonskih pogovorih s kolegi iz Velike Britanije, Francije in Turčije, držav članic Nata, v nedeljo govoril o razmerah v Ukrajini in izrazil skrb pred »možno provokacijo Ukrajine z uporabo t. i. umazane bombe«. Pred tem se je v petek in nedeljo po telefonu pogovarjal z ameriškim obrambnim ministrom Lloydom Austinom.

»Naše države so dale jasno vedeti, da vsi zavračamo očitno lažne obtožbe Rusije, da Ukrajina pripravlja uporabo umazane bombe na svojem ozemlju,« je ameriško zunanje ministrstvo zapisalo v skupni izjavi z britansko in francosko vlado.

Izpostavili so, da bo »svet spregledal vsak poskus uporabe te obtožbe kot pretveze za stopnjevanje« ter vnaprej zavrnili »vsakršno pretvezo za eskalacijo s strani Rusije«.

Po nedeljskem pogovoru Šojguja in Austina, do katerega je prišlo na pobudo Moskve, so iz Pentagona sporočili, da je Austin zavrnil kakršno koli pretvezo za rusko stopnjevanje, znova pa potrdil vrednost nadaljnje komunikacije »med nezakonito in neupravičeno vojno Rusije proti Ukrajini«.

Umazana bomba je izraz, s katerim se označuje konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Običajno je sestavljena iz eksploziva in radioaktivnega materiala, ki je lahko v obliki majhnih kroglic ali prahu. Namen je čim širša razširitev jedrskega materiala, zaradi česar je nevarna za civiliste. Cilj je z radioaktivnimi delci onesnažiti zgradbe in okolico ter prebivalce izpostaviti sevanju.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v nedeljo že ostro zavrnil trditve Moskve. »Če Rusija očita Ukrajini, da naj bi nekaj pripravljala, to pomeni le eno: da je to že sama pripravila,« je dejal v večernem video nagovoru. Mednarodno skupnost je pozval k odločnemu odzivu ob morebitni ruski zaostritvi vojne.