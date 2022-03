Zakaj Kitajska ne more rešiti ukrajinskega problema

V nadaljevanju preberite:

Zdaj, ko se je pokazalo, da z različnih strani pihajo nevarni vetrovi, je tudi avtoritarnemu Xi Jinpingu jasno, da je treba za vsako ceno ohraniti gospodarsko stabilnost in da je zato treba nameniti več pozornosti malim, srednje velikim in zasebnim podjetjem, ki so bila dolgo glavno gibalo kitajskega razvoja, zdaj pa pod pritiski vsestranske krize izgubljajo moč.

Tudi na današnji tiskovni konferenci je Li Keqiang potrpežljivo pojasnjeval, zakaj Kitajski ne bo lahko doseči predvidenega cilja – 5,5-odstotne rasti. »Kitajska ima veliko težav, ki jih mora odpraviti,« je dejal, »gre za probleme, kot so podnebne spremembe ter neskladje med prejemki in zadolženostjo.« Dodal je, da je treba v mestnih okoljih ustvariti več kot enajst milijonov novih delovnih mest – »še bolje bi bilo, če bi jih na novo odprli trinajst milijonov«, je dejal, kajti toliko mladih bo letos zapustilo šolske klopi in iskalo zaposlitev.