Žalovanje za žrtvami strelskega pohoda v Pragi

Štirinajst mrtvih, številni ranjeni in globoko travmatizirana družba, ki četrtkove tragedije še dolgo ne bo pozabila. To je žalostna bilanca strelskega pohoda na sedežu filozofske fakultete Karlove univerze v središču Prage, ki ga je zagrešil 24-letni študent in si nato sodil še sam. Dan po napadu je bila kriminalistična preiskava v polnem teku, organi pregona pa so iz preventivnih razlogov okrepili varnostne ukrepe v izobraževalnih ustanovah in drugih potencialnih tarčah po vsej državi.

»Nimamo informacij o nobeni posebni grožnji,« je češka policija pojasnila v sporočilu na družbenih omrežjih, odločitev o povečanju varnostnih ukrepov pa med vrsticami opisala kot signal, namenjen pomirjanju javnosti.

Na Češkem bodo jutri obeležili uradni dan žalovanja za žrtvami strelskega pohoda. FOTO: Radek Mica/Afp

Češki notranji minister Vίt Rakusan med današnjo novinarsko konferenco. FOTO: Radek Mica/Afp

Napad je trajal 20 minut

Policija je že v četrtek presodila, da je storilec, identificiran kot študent univerze, deloval sam, in izključila možnost, da je bil napad povezan z mednarodnim terorizmom. Toda o tem, kaj je mladega moškega prignalo k izvedbi najhujšega strelskega pohoda v češki zgodovini, odgovorni pred sklepom preiskave niso želeli ugibati. Notranji ministerje na medije in javnost apeliral, naj ne objavljajo podrobnejših informacij o strelcu in motivih ter s tem preprečijo nevarnost pojava morebitnih posnemovalcev.

Od trenutka, ko so v prostorih filozofske fakultete Karlove univerze v središču Prage odjeknili prvi streli, do storilčevega samomora je minilo približno dvajset minut, je bilo mogoče razbrati iz podrobnega zaporedja četrtkovih dogodkov, ki ga je objavila češka policija. V tem času je ubil štirinajst ljudi in jih skoraj dvakrat toliko ranil, med njimi več tujih državljanov. Trije posamezniki so bili ranjeni tudi na trgu pred stavbo fakultete.

Policija je prvi namig o moškem s samomorilskimi nagnjenji dobila več kot dve uri pred napadom, ko jo je nanj opozoril njegov prijatelj. Ko so policisti prispeli na strelčev dom, so v njem našli mrtvega človeka, identificirali so ga kot njegovega očeta. Iz doslej znanih informacij so organi pregona hitro odreagirali in z evakuacijo enega od univerzitetnih poslopij tudi predvideli tragedijo, ki se je zatem zgodila, ne vedoč, da si je storilec za tarčo izbral sosednjo stavbo.

Preiskovalci so potrdili, da preiskujejo tudi možno povezavo med strelcem, na čigar ime je bilo registriranih večje število kosov orožja, in umorom, ki je Prago pretresel sredi tega meseca, ko je neznanec v gozdu v bližini mesta ubil dve osebi, moškega in otroka.

Jutri dan žalovanja

Na Češkem bo jutri dan žalovanja, že danes pa so se številni v središču Prage s cvetjem in prižiganjem sveč poklonili žrtvam, med njimi mnogi študentje, zavedajoč se, da bi tudi njih lahko doletela podobna usoda. »To bi se lahko zgodilo vsakomur,« je eden od žalujočih povedal za AFP.

Na Karlovi univerzi so danes odpovedali vsa predavanja. FOTO: David W Cerny/Reuters

Solidarnost s svojci žrtev in preživelimi sta vnovič izrazila tudi premier Petr Fiala, ki je vztrajal, da je napad prizadel celotno češko družbo, in predsednik republike Petr Pavel. »Nihče si ne more predstavljati, kakšen strah in psihično obremenitev so preživljali,« je Pavel dan po tragediji zapisal na omrežju x.

Iz izjav predstavnikov oblasti je bilo mogoče razbrati, da se bo srednjeevropska država s posledicami napada spoprijemala še dolgo. Pri tem jo najverjetneje čaka tudi razprava o veljavni orožni zakonodaji, ki jo je več zahodnih medijev opisalo kot eno najbolj liberalnih v Evropi.