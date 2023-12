»Filozofska fakulteta je bila kraj, kjer smo se počutili varno«

Po strelskem napadu v Pragi so z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije vsem prizadetim izrekli sožalje in vse slovenske visokošolske zavode pozvali, naj stopijo v stik s svojimi študenti in zaposlenimi, ki so v Pragi, ter jim zagotovijo ustrezno pomoč. Na UL so v znamenje solidarnosti in žalovanja izobesili črno zastavo.

Rektor Univerze v Ljubljani (UL) Gregor Majdič je na družbenem omrežju zapisal, da je na Karlovi univerzi »na izmenjavi 23 študentk in študentov UL, vsega skupaj pa je v Pragi 42 študentov UL«. Študentom so nemudoma ponudili pomoč, je še zapisal in izrekel sožalje žrtvam in njihovim svojcem. V Pragi so še štirje študentje Univerze v Mariboru in 14 z Univerze na Primorskem, od tega šest na Karlovi univerzi. Vsi slovenski študentje naj bi bili na varnem.

Izjemno tesnobno vzdušje in groza

Julija Ovsec, ki študira na Karlovi univerzi, se je le dan pred tragičnim dogodkom za praznike vrnila v Slovenijo. »Nenadoma sem od prijateljev začela dobivati sporočila, v katerih so me spraševali, ali je z menoj vse v redu, nato sem izvedela, kaj se dogaja,« je opisala. Čeprav ni v Pragi, je povedala, da jo je dogodek navdal s tesnobo in strahom. »Filozofska fakulteta je bila kraj, kjer smo se vsi vedno počutili povsem varne,« je dejala Ovsečeva in še, da se boji, kakšno bo vzdušje ob vrnitvi na fakulteto.

»Če ne bi samo dan prej odšla, bi bila zlahka tam, kolikor sem izvedela iz medijev, se je napad zgodil v nadstropju našega oddelka. Povsem mogoče je, da bi prav tam poslušala predavanja,« je razmišljala. Čeprav identiteta žrtev še ni znana, je takoj stopila v stik z najbližjimi prijatelji in se prepričala, da niso med žrtvami.

Na univerzi so razglasili žalovanje, študij je do nadaljnjega odpovedan. Takoj po dogodku so vzpostavili psihološko pomoč. »Vladata izjemno tesnobno vzdušje in groza, vsi smo pretreseni,« je pojasnila doktorska študentka južnoslovanskih kultur in literatur s Karlove univerze, ki ne dvomi, da bo tragedija pustila dolgotrajne posledice.