Zamrznili komisijo za ugotavljanje navzkrižja interesov

Hrvaška komisija za ugotavljanje navzkrižja interesov je na veliko presenečenje številnih zaustavila odločanje o nekaj primerih, v katerih so osrednji akterji predstavniki visoke politike.



Za zaustavitev postopkov je poskrbelo upravno sodišče z uredbo, da »komisija ni pristojna za odločanje o teh primerih«. Za del hrvaške politične elite je odločitev škandalozna in prispeva k izgubi zaupanja državljanov v politiko.



Predsednica komisije Nataša Novaković je presenečena, saj je, kot je dejala, »izredno zanimivo, da sodišče šele po petih, šestih letih dojame, da komisija pač ni pristojna«. Gre za tri primere, ki so v medijih zavzemali precej prostora, v javnosti pa povzročili nemir in še več vprašanj. Vsi so končali pri komisiji za ugotavljanje navzkrižja interesov, ki naj bi ocenila, kaj je bilo prav oziroma kaj je šlo narobe.