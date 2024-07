Zapuščena skladišča na koncu balkanske poti

V nadaljevanju preberite:

»Tržaški župan je dal zapreti silos, kamor so se zatekali begunci brez strehe nad glavo. Večinoma so jih prejšnji teden odpeljali v sprejemne centre v Lombardijo. Vprašanje pa je, kaj bo s temi, ki prihajajo na novo,« pravi Martin Poljšak, prostovoljec skupnosti sv. Egidija in novinar Primorskega dnevnika. Trst predstavlja sklepni del balkanske begunske poti, a se z vprašanjem prebežnikov po oceni nevladnih organizacij ne spopada ustrezno.

»Ljudje zdaj spijo na trgu pred železniško postajo, nekateri so že zaskvotali druga zapuščena skladišča starega dela pristanišča. Dejstvo je, da v Trstu nimajo kam,« nadaljuje sogovornik. V mestu sicer deluje razpršena mreža nastanitev za prosilce za azil, vendar je na zaključek postopka treba čakati tudi do enega leta.