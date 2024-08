Zaradi denarja bolj zdravi, zaradi otrok pa manj

V nadaljevanju preberite:

Zadovoljstvo Nemcev z življenjem se je v zadnjih dveh desetletjih precej povečalo. Raziskovalci inštituta DIW to pripisujejo predvsem izboljšanim razmeram na trgu dela med letoma 2004 in 2021. Kljub izboljšanju pa se ohranjajo velike razlike med posameznimi skupinami prebivalcev. Močno izstopa manjše zadovoljstvo z zdravjem med starši v primerjavi s tistimi brez otrok in manjše splošno zadovoljstvo med tistimi z nižjimi dohodki.